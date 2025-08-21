На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии усомнились в идее отправки войск на Украину из-за «печати нацизма»

Reuters: идея миротворцев на Украине напомнила Германии о нацистском прошлом
Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

В Германии усомнились в целесообразности отправки военных на Украину, так как над ФРГ до сих пор довлеет «печать милитаристского нацистского прошлого». Об этом пишет Reuters.

«Разговоры союзников об отправке европейских миротворческих сил для защиты Украины в рамках возможного мирного соглашения с Россией вызвали негативную реакцию в Германии — стране, которая все еще несет на себе печать милитаристского нацистского прошлого, хотя такая перспектива остается маловероятной», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Reuters, в Германии обеспокоены размещением войск, учитывая нацистское прошлое и недавние операции в Афганистане и Мали, которые «многие считали неудачными». Также существует негативная реакция на выделение миллиардов евро на военную помощь Украине в то время, когда сама экономика Германии находится в затруднительном положении.

19 августа в пресс-службе премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что в ходе виртуальной встречи «коалиции желающих» затрагивалась тема отправки войск европейских стран на Украину в рамках гарантий безопасности в случае прекращения боевых действий.

Уточнялось, что желание продолжать поддержку Украины выразили не только европейские страны, но и лидеры Канады, Японии, Турции и Новой Зеландии. При этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что далеко не все страны из «коалиции желающих» готовы на это и есть государства, которые никоим образом не хотят своего военного присутствия на Украине, подчеркнув, что Польша не намерена направлять своих военных.

Ранее в США раскрыли суть переговоров между Россией и Украиной.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
