В России ответили на согласие Украины с фактической потерей территорий

Заморозка конфликта на Украине, о которой заявил советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк, невыгодна России. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Дело в том, что заморозка конфликта, насколько я понимаю, и в военном деле, и в политике невыгодна никоим образом. Сегодня его заморозили, завтра разморозили. Я думаю, что это подсказала вот эта коалиция желающих, но не могущих», — подчеркнул он.

21 августа Подоляк заявил, что Украина согласна с заморозкой конфликта по существующей линии боевого соприкосновения и признанием территорий фактически утраченными.

Также в четверг Зеленский заявил, что украинская сторона не собирается выводить войска из Донбасса и юридически признавать потерю территорий.

По его словам, вопрос о выводе солдат с территории затрагивает вопрос не только конституции страны, но и выживания. Он добавил, что вопрос затрагивает наиболее сильные защитные рубежи.

Ранее Зеленский заявил, что США дали позитивный сигнал по гарантиям безопасности для Украины.