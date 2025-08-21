На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России ответили на согласие Украины с фактической потерей территорий

Депутат Колесник: заморозка конфликта невыгодна, его могут разморозить
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Заморозка конфликта на Украине, о которой заявил советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк, невыгодна России. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Дело в том, что заморозка конфликта, насколько я понимаю, и в военном деле, и в политике невыгодна никоим образом. Сегодня его заморозили, завтра разморозили. Я думаю, что это подсказала вот эта коалиция желающих, но не могущих», — подчеркнул он.

21 августа Подоляк заявил, что Украина согласна с заморозкой конфликта по существующей линии боевого соприкосновения и признанием территорий фактически утраченными.

Также в четверг Зеленский заявил, что украинская сторона не собирается выводить войска из Донбасса и юридически признавать потерю территорий.

По его словам, вопрос о выводе солдат с территории затрагивает вопрос не только конституции страны, но и выживания. Он добавил, что вопрос затрагивает наиболее сильные защитные рубежи.

Ранее Зеленский заявил, что США дали позитивный сигнал по гарантиям безопасности для Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами