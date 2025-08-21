Лавров сравнил с КВН слова Зеленского о встрече с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский «в стиле КВН» изображает активность по организации саммита РФ и Украины, Киев не показывает решимости урегулировать конфликт. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«На самом деле (Зеленский стремится – «Газета.Ru») просто подменить серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса... такими вот эффектами в стиле КВН, в стиле «Квартал 95 и прочих трюков»», — подчеркнул он.

По словам Лаврова, «активность» Зеленского по организации саммита с Путиным имеет цель показать свою якобы «конструктивную» нацеленность на процесс решения конфликта.

Лавров заявлял, что Путин готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским только при условии, что все вопросы, требующие обсуждения, будут хорошо проработаны.

В свою очередь Зеленский говорил о том, что прекращение огня стало бы хорошим результатом потенциальной встречи с президентом Путиным, иначе сложно представить успех в дальнейших переговорах. Он также призвал Россию продемонстрировать готовность завершить конфликт.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После него Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее на Западе выяснили позицию Путина по встрече с Зеленским.