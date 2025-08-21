На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде ответили на слова Вэнса о желании Москвы получить «украинские территории»

Сенатор Карасин: Россия отстаивает территории, закрепленные в Конституции
true
true
true
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Россия не желает заполучить территории, подконтрольные Киеву, а отстаивает свои права на регионы, чей статус закреплен в Конституции. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что РФ желает получить территории, подконтрольные Украине.

«Мы отстаиваем, во-первых, новые территории. Они все названы и в конституции закреплены. Во-вторых, мы отстаиваем права русскоязычного населения Украины <...>. Это целая концепция», — сказал сенатор.

Он отметил, что в настоящее время важно наладить переговорный процесс, который должен завершиться соглашением, обеспечивающим стратегическую безопасность России.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин пытается «продать воздух» Киеву, предлагая выйти с территории Донбасса в обмен на остановку боевых действий.

Он оценил предложение Путина как «вброс». По мнению Зеленского, Россия просто не хочет закачивать конфликт.

РФ существование такого предложения официально не подтверждала.

Ранее стало известно о возможности размещения сил Запада на Украине без одобрения РФ.

