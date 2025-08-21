Зеленский заявил о согласовании состава американской группы по переговорам с РФ

Зеленский: в состав американской группы по переговорам с РФ вошли Рубио и Уиткофф

Украина и США согласовали состав американской группы по переговорам с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит УНИАН.

В группу вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, сказал он.

«Мы хотим координироваться с США в вопросе переговоров с русскими. И я хотел бы, чтобы Европа тоже присутствовала. Переговоры должны пройти в нейтральной части Европы», — добавил Зеленский.

Он также предложил три страны для встречи и проведения переговоров с РФ — Австрию, Швейцарию и Турцию. Зеленский высказался против проведения переговоров в Москве. Вариант с Венгрией он назвал затруднительным из-за отсутствия поддержки от Будапешта во время военного конфликта.

Зеленский добавил, что прекращение огня стало бы хорошим результатом потенциальной встречи с президентом России Владимиром Путиным, иначе сложно представить успех в дальнейших переговорах.

Ранее Зеленский заявил, что США дали позитивный сигнал по гарантиям безопасности для Украины.