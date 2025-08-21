Лидеры стран Европы снова могут сорвать заключение мирного соглашения между Россией и Украиной, как это было в 2022 году после переговоров в Стамбуле. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в программе «Час борцов» на YouTube.

По его словам, тогда Москва и Киев приблизились к заключению соглашения, у них был текст, и они были очень близки к его подписанию, однако европейские лидеры, настроенные на продолжение украинского конфликта, практически запретили президенту Владимиру Зеленскому подписывать документ.

Сийярто отметил, что если стамбульское мирное соглашение было сорвано приверженцами «партии войны», то есть законные основания полагать, что они могут сделать то же самое в случае с мирным процессом, начатым на Аляске президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Дипломат выразил надежду на то, что европейские лидеры не смогут этого сделать, а Трампу и Путину удастся завершить процесс, ведущий к мирному соглашению по Украине.

Ранее Зеленский назвал три страны, где может состояться встреча с Путиным.