На Украине подтвердили, что предложили США сделку по производству дронов

Зеленский подтвердил, что предложил США сделку по производству БПЛА на $50 млрд
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что на переговорах в Вашингтоне предложил американскому коллеге Дональду Трампу заключить сделку по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на сумму $50 млрд. Глава государства прокомментировал ситуацию в ходе встречи с журналистами, фрагменты которой опубликовало издание «Украина сейчас».

«Что касается дронов: сделка, которая нами подготовлена и предложена американской стороне по производству и со-продакшну [беспилотников] на $50 млрд: пять лет, 10 млн дронов в год. Такая обширная программа», — сказал Зеленский.

Он добавил, что инициативу вероятнее всего начнут реализовывать после завершения боевых действий.

18 августа в Белом доме состоялись переговоры Зеленского и Трампа. Позже к встрече присоединились лидеры ряда европейских стран, а также глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

На следующий день газета Financial Times написала, что Киев и Вашингтон могут заключить сделку по производству БПЛА. При этом, по данным издания The Wall Street Journal, именно американский лидер запросил у Киева долю в украинской индустрии беспилотников на сумму $50 млрд.

Ранее журналисты узнали о планах Украины приобрести у США оружие на сумму $100 млрд.

