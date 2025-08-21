Politico: Путин делает ставку на то, что Украина моргнет первой в ходе конфликта

Конфликт на Украине ведется на истощение, и президент России Владимир Путин делает ставку на то, что Киев «моргнет первым», поскольку сложности, с которыми он сталкивается, «вполне реальны». Об этом пишет Politico.

«Путин делает ставку на то, что Украина моргнет первой, поскольку ограничения, с которыми сталкивается Киев, вполне реальны: хроническая нехватка 155-миллиметровых снарядов, систем ПВО и возможностей ротации войск», — говорится в тексте.

Авторы отвергают заявления о том, что конфликт зашел в тупик, а линия фронта статична. Как утверждается в материале, Кремль рассчитывает на то, что «Украина не сможет вести борьбу так же долго, как Россия», а Западу рано или поздно придется пойти на уступки.

План России заключается в ставке на истощение, и «он будет работать, пока эта логика не будет нарушена», говорится в тексте.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Владимир Путин вряд ли согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позиция Москвы заключается в том, что встреча двух лидеров может состояться только после выработки конкретных условий и договоренностей. А это для России означает капитуляцию Украины, уточняет Washington Post.

Ранее в Совфеде указали на провал попыток лидеров ЕС настроить Трампа против России.