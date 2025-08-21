На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе раскрыли планы Путина по Украине: «Моргнет первой»

Politico: Путин делает ставку на то, что Украина моргнет первой в ходе конфликта
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Конфликт на Украине ведется на истощение, и президент России Владимир Путин делает ставку на то, что Киев «моргнет первым», поскольку сложности, с которыми он сталкивается, «вполне реальны». Об этом пишет Politico.

«Путин делает ставку на то, что Украина моргнет первой, поскольку ограничения, с которыми сталкивается Киев, вполне реальны: хроническая нехватка 155-миллиметровых снарядов, систем ПВО и возможностей ротации войск», — говорится в тексте.

Авторы отвергают заявления о том, что конфликт зашел в тупик, а линия фронта статична. Как утверждается в материале, Кремль рассчитывает на то, что «Украина не сможет вести борьбу так же долго, как Россия», а Западу рано или поздно придется пойти на уступки.

План России заключается в ставке на истощение, и «он будет работать, пока эта логика не будет нарушена», говорится в тексте.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Владимир Путин вряд ли согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позиция Москвы заключается в том, что встреча двух лидеров может состояться только после выработки конкретных условий и договоренностей. А это для России означает капитуляцию Украины, уточняет Washington Post.

Ранее в Совфеде указали на провал попыток лидеров ЕС настроить Трампа против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами