На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вице-президент США назвал «огромную ошибку» Маска и дал ему совет

Вэнс счел решение Маска создать свою партию огромной ошибкой
true
true
true
close
Vincent Alban/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News назвал «огромной ошибкой» создание миллиардером Илоном Маском политической партии.

«Мой аргумент для него (Маска. — «Газета.Ru») заключается в том, что нравится ему или нет, но он уже воспринимается крайними левыми как сторонник правых», — сказал чиновник.

Он добавил, что возвращение миллиардера к «какой-то средней политической линии» и любви как демократов, так и республиканцев невозможно.

«Если ему не нравится то, что делает Республиканская партия, то мой совет Илону был бы попробовать исправить Республиканскую партию, подтолкнуть ее в своем направлении», — заявил Вэнс.

По его словам, сохранение верности республиканцам и президенту страны Дональду Трампу позволило бы Маску оказать гораздо больше влияния.

Глава государства и предприниматель были в дружеских отношениях во время президентской кампании политика, но разругались после ухода миллиардера с госслужбы в конце мая. 5 июня, отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что «сильно разочаровался» в бизнесмене из-за его критики. Маск в ответ написал в соцсети X, что политик не смог бы победить на выборах без его поддержки. Он попросил подписчиков проголосовать, не пора ли создать в Америке новую политическую партию, «которая действительно будет представлять интересы 80% населения».

5 июля миллиардер объявил о ее создании, а на следующий день подал документы на регистрацию партии.

Ранее Маск пообещал американцам «супервеселье».

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами