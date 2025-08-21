На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вэнс рассказал о своей шутке над Зеленским

Вэнс: я подшутил над Зеленским во время встречи в Белом доме
true
true
true
close
Jacquelyn Martin

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс во время встречи в Белом доме подшутил над главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом Вэнс рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, в начале встречи в Овальном кабинете было необходимо разрядить напряженную обстановку. Поэтому Вэнс сказал Зеленскому: «Пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу». Президент Украины в ответ усмехнулся. Вэнс отметил, что шутка оказалась хорошим способом для «растопления льда».

20 августа норвежская газета Steigan сообщила, что президент США Дональд Трамп не узнал президента Финляндии Александра Стубба на встрече в Белом доме, а также унизил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После него Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудил с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее в Британии рассказали о напряженном моменте на встрече Трампа и Зеленского

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами