Вэнс рассказал о своей шутке над Зеленским

Вэнс: я подшутил над Зеленским во время встречи в Белом доме

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс во время встречи в Белом доме подшутил над главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом Вэнс рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, в начале встречи в Овальном кабинете было необходимо разрядить напряженную обстановку. Поэтому Вэнс сказал Зеленскому: «Пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу». Президент Украины в ответ усмехнулся. Вэнс отметил, что шутка оказалась хорошим способом для «растопления льда».

20 августа норвежская газета Steigan сообщила, что президент США Дональд Трамп не узнал президента Финляндии Александра Стубба на встрече в Белом доме, а также унизил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После него Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудил с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

