США получили детали переговорных позиций России и Украины

США получили детали позиций России и Украины на переговорах, сообщил в эфире Fox News американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Мы наконец-то получили детали. Мы работаем над ними, но еще не все продумали до конца», — заявил чиновник.

Он уточнил, что Украина хочет гарантий своей безопасности, в то время как Россия заинтересована в получении территорий, большая часть которых уже занята ВС РФ.

19 августа президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами Европы дал интервью Fox News, в котором заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. При этом, по его словам, в случае заключения сделки Киев «получит много земли» и гарантии безопасности. Также американский лидер сообщил, что пытается организовать встречу президентов РФ и Украины — сам он в ней участвовать не будет, но готов к «трехсторонке» после.

Ранее Украина захотела изменить границы областей, чтобы не отдавать Донбасс.