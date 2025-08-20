Клинтон оценила внешнюю политику Трампа

Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон в интервью Fox News признала эффективность внешней политики действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

«Меня действительно воодушевили события последних нескольких месяцев. <...> Пренебрежительное отношение, которое мы наблюдали при первой администрации Трампа, сменилось гораздо более очевидными рабочими отношениями, что идет на пользу европейской безопасности, трансатлантической безопасности и, надеюсь, безопасности Украины», — сказала она.

Несколько дней Хиллари Клинтон пообещала номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира, если он урегулирует конфликт на Украине. При этом она отметила, что сделает это только при условии, что глава администрации США не допустит территориальных уступок Украины.

В то же время Трамп заявил, что только «глупые люди» сомневаются в правильности его действий в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что ему не нужны советы от людей, которые годами работали над конфликтами, но так и не смогли ничего сделать, чтобы их остановить.

Ранее Трамп рассказал об условии, при котором ему снова начнет нравиться Хиллари Клинтон.