Спецпосланник Трампа рассказал, как быстро Россия пошла компромисс на Аляске

Уиткофф: Россия почти сразу пошла на компромисс во время саммита на Аляске

Москва во время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске почти сразу пошла на компромисс. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

«На первой встрече на Аляске русские почти сразу пошли на уступки», — сказал он.

По словам Уиткоффа, соглашение о прекращении огня легко нарушить, поскольку в нем нет всех «ингредиентов», которые есть в мирном соглашении, представляющем собой более «крепкие» договоренности. Он отметил, что есть много предпосылок для заключения именно мирного соглашения между Россией и Украиной.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

