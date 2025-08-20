На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вэнс отреагировал на критику политики Трампа по Украине

Вэнс: американские СМИ напрасно критикуют Трампа за Украину
The White House/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президента Дональда Трампа напрасно критикуют в американских СМИ за действия по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, кампания президента по достижению мира привела к завершению шести войн, он пытается закончить еще одну. Думаю, низко для американских СМИ атаковать его за то, что он пытается установить в мире», — сказал он.

До этого Трамп заявил, что только «глупые люди» сомневаются в правильности его действий в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что ему не нужны советы от людей, которые годами работали над конфликтами, но так и не смогли ничего сделать, чтобы их остановить.

Спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что критики встречи президентов США и РФ на Аляске должны «замолчать и посидеть в углу». По его словам, состоявшиеся переговоры стали историческим успехом для Трампа, которое приблизило урегулирование украинского конфликта.

Ранее в Британии рассказали о напряженном моменте на встрече Трампа и Зеленского.

