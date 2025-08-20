Келлог отреагировал на критику встречи Трампа и Путина на Аляске

Келлог: критики встречи Путина с Трампом должны «замолчать и посидеть в углу»

Критики встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске должны «замолчать и посидеть в углу». Такое мнение в эфире Fox Business озвучил спецпредставитель американского лидера Кит Келлог.

По его словам, состоявшиеся переговоры стали историческим успехом для Трампа, которое приблизило урегулирование украинского конфликта.

До этого Politico писало о том, что Евросоюз не верит в искренность намерений России заключить мирное соглашение по Украине. По данным издания, европейские лидеры потакает президенту США в его попытках заключить сделку в надежде, что в итоге он придет к тем же выводам, что и они.

В пятницу, 15 августа, президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

