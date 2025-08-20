На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рогов рассказал, кто будет организовывать президентские выборы на Украине

Политик Рогов: президентские выборы на Украине будет организовывать Лондон
true
true
true
close
Shutterstock

Президентские выборы на Украине после окончания конфликта будет организовывать Великобритания. Лондон сместит нынешнего лидера страны Владимира Зеленского и поставит на его место экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, комментируя украино-британское соглашение о взаимной помощи в избирательных процессах.

«Залужный готов выполнять ту же работу, причем за меньшую плату. Велика вероятность, что Лондон поставит на Валерия Залужного. Также в орбите влияния Великобритании находится глава ГУР Кирилл Буданов, который тоже может претендовать на пост президента», — сказал Рогов.

Он добавил, что абсолютно неважно, за кого проголосуют граждане Украины, поскольку все будут решать люди, которые подсчитывают голоса.

20 августа стало известно, что Великобритания и Украина подписали меморандум, в рамках которого договорились развивать и углублять сотрудничество по избирательным вопросам в ближайшие годы.

В британском избиркоме отметили, что сотрудничество между странами будет включать в себя обмен опытом в области управления выборами, кибербезопасности и просвещения избирателей.

Ранее советница Залужного высказалась о его подготовке к выборам на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами