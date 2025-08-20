Президентские выборы на Украине после окончания конфликта будет организовывать Великобритания. Лондон сместит нынешнего лидера страны Владимира Зеленского и поставит на его место экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, комментируя украино-британское соглашение о взаимной помощи в избирательных процессах.

«Залужный готов выполнять ту же работу, причем за меньшую плату. Велика вероятность, что Лондон поставит на Валерия Залужного. Также в орбите влияния Великобритании находится глава ГУР Кирилл Буданов, который тоже может претендовать на пост президента», — сказал Рогов.

Он добавил, что абсолютно неважно, за кого проголосуют граждане Украины, поскольку все будут решать люди, которые подсчитывают голоса.

20 августа стало известно, что Великобритания и Украина подписали меморандум, в рамках которого договорились развивать и углублять сотрудничество по избирательным вопросам в ближайшие годы.

В британском избиркоме отметили, что сотрудничество между странами будет включать в себя обмен опытом в области управления выборами, кибербезопасности и просвещения избирателей.

