США лишили Украину десятков миллиардов долларов из-за расследования против USAID

США лишили Украину миллиардов долларов от американского Агентства по международному развитию (USAID), из 130 программ под сокращение подпали больше 100. Об этом сообщает RT.

Американист Владимир Васильев рассказал агентству, за годы работы USAID Украина превратилась в финансовую «прачечную» США. По его словам, через Украину «прокручивались деньги», которые затем шли на поддержку некоммерческих организаций, связанных с Демократической партией США.

«Это была священная корова Госдепартамента, к которой долго никто не лез с проверками», — сказал эксперт.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что USAID с 1 июля официально прекращает администрирование программ иностранной помощи.

В июне стало известно, что к 30 сентября Вашингтон планирует ликвидировать все зарубежные представительства агентства США по международному развитию (USAID). Процесс ликвидации зарубежных представительств USAID затронет сотни сотрудников, включая работников дипломатических служб, подрядчиков и местный персонал.

Ранее сообщалось, что США могут закрыть проекты по расследованию военных преступлений на Украине.