На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США лишили Украину десятков миллиардов долларов из-за расследования против USAID

RT: США лишили Украину миллиардов долларов от агентства USAID
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

США лишили Украину миллиардов долларов от американского Агентства по международному развитию (USAID), из 130 программ под сокращение подпали больше 100. Об этом сообщает RT.

Американист Владимир Васильев рассказал агентству, за годы работы USAID Украина превратилась в финансовую «прачечную» США. По его словам, через Украину «прокручивались деньги», которые затем шли на поддержку некоммерческих организаций, связанных с Демократической партией США.

«Это была священная корова Госдепартамента, к которой долго никто не лез с проверками», — сказал эксперт.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что USAID с 1 июля официально прекращает администрирование программ иностранной помощи.

В июне стало известно, что к 30 сентября Вашингтон планирует ликвидировать все зарубежные представительства агентства США по международному развитию (USAID). Процесс ликвидации зарубежных представительств USAID затронет сотни сотрудников, включая работников дипломатических служб, подрядчиков и местный персонал.

Ранее сообщалось, что США могут закрыть проекты по расследованию военных преступлений на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами