Независимость и суверенитет являются главными гарантиями мира в Грузии. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Наше желание — это членство в Евросоюзе, хотя все показывает, что главными гарантиями мира являются собственная независимость и суверенитет», — подчеркнул Кобахидзе.

При этом он выразил надежду, что когда встанет вопрос членства Грузии в ЕС, объединение «решит все проблемы, которые связаны с дефицитом независимости и суверенитета».

До этого член умеренно оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Тамар Чибурданидзе сочла евроинтеграцию препятствием для объединения с Абхазией и Осетией.

Она подчеркнула, что трудности в поиске путей примирения «являются результатом неправильной политики, которой Грузия следовала по подсказке Запада».

Ранее премьер Грузии назвал заказчиков войны с Россией в 2008 году.