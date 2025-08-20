На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России высказались о мишенях в форме российских солдат в тире в Эстонии

Захарова: молодым жителям Эстонии прививают национализм и обрекают на испытания
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Молодому поколению граждан Эстонии прививают национализм, тем самым обрекая детей «на страшные испытания». Об этом заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Незадолго до этого деловая газета писала о том, что в тире в Эстонии детям предложили пострелять по монстрам в форме солдат Вооруженных сил (ВС) России.

«Прививать детям национализм — калечить их и обрекать будущие поколения на страшные испытания», — сказала она.

Дипломат напомнила, что именно Красная армия спасла Эстонию от «нацистской чумы», и ее жители должны были усвоить этот урок.

До этого агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой осуждается стремление эстонских властей искоренить все русское. В агентстве отметили, что власти Эстонии давно высказываются о якобы агрессии со стороны России, и закрывают на территории страны русские школы, а также наносят удары по РПЦ и пытаются лишить права голоса на муниципальных выборах граждан РФ.

Ранее в школах эстонской Нарвы запретили преподавать русский язык.

