Молодому поколению граждан Эстонии прививают национализм, тем самым обрекая детей «на страшные испытания». Об этом заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Незадолго до этого деловая газета писала о том, что в тире в Эстонии детям предложили пострелять по монстрам в форме солдат Вооруженных сил (ВС) России.

«Прививать детям национализм — калечить их и обрекать будущие поколения на страшные испытания», — сказала она.

Дипломат напомнила, что именно Красная армия спасла Эстонию от «нацистской чумы», и ее жители должны были усвоить этот урок.

До этого агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой осуждается стремление эстонских властей искоренить все русское. В агентстве отметили, что власти Эстонии давно высказываются о якобы агрессии со стороны России, и закрывают на территории страны русские школы, а также наносят удары по РПЦ и пытаются лишить права голоса на муниципальных выборах граждан РФ.

Ранее в школах эстонской Нарвы запретили преподавать русский язык.