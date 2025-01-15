Российским меньшинствам в странах Балтии предложили вписаться в общество или столкнуться с последствиями. Агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором осуждается стремление эстонских властей искоренить все русское.

Агентство отмечает, что Эстония давно высказывалась о якобы агрессии со стороны России, которая якобы развязала кампанию дезинформации.

«Страна закрыла русские школы, нанесла удар по Русской православной церкви, изъяла оружие у граждан России и попыталась лишить права голоса на муниципальных выборах граждан «враждебных государств», — говорится в материале.

Bloomberg напоминает, что все эти действия были осуждены в ООН, по крайней мере частично, как дискриминационные. Более того, некоторые представители эстонского правительства и органов безопасности подняли по ним вопросы.

В материале агентства также приводится история одной из почти 400 тысяч носителей русского языка в этой балтийской стране. Женщина по имени Лариса преподавала в детском саду в течение почти двух десятилетий. После запрета русского языка она столкнулась с определенными трудностями не только в работе, но и в жизни.

23 декабря глава отдела по внешней политике газеты Magyar Nemzet Габор Штир заявил в разговоре с «Лентой.ру», что историческое развитие Польши, Чехии и стран Прибалтики предоставило им «удостоверение на русофобию», с помощью которого они оправдывают свои решения по отношению к России.

Ранее Россия заявила досудебные претензии странам Прибалтики из-за дискриминации.