На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эстонским детям в тире предложили пострелять по монстрам в форме ВС РФ

«Известия»: в тире в Эстонии сделали мишени в виде монстров в форме солдат ВС РФ
true
true
true
close
Shutterstock

Эстонцам в тире предложили пострелять по монстрам в форме солдат Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщили «Известия» в своем Telegram-канале, приложив к своему посту снимки.

Подобные мишени были замечены на территории Таллинской телебашни. В честь Дня восстановления независимости, который введен после выхода республики из состава СССР, и 45-летия телебашни для эстонцев организовали развлечения, среди которых был тир.

Судя по опубликованным в сети фотографиями, в этом тире можно было стрелять не по обычным мишеням, а по картинкам с зелеными монстрами в военной форме. На рукаве у существ с огромными клыками и красными носами нарисовали российский флаг, а по центру груди расположена вышивка с огромной буквой Z. Также монстры держат в руках бутылку, автомат и пакет из популярного в России магазина. На кадрах видно, что открыть огонь по мишеням предложили не только взрослым, но и детям.

До этого агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой осуждается стремление эстонских властей искоренить все русское. В агентстве отметили, что власти Эстонии давно высказываются о якобы агрессии со стороны России, и закрывают на территории страны русские школы, а также наносят удары по РПЦ и пытаются лишить права голоса на муниципальных выборах граждан РФ. В Bloomberg напомнили, что все эти действия были осуждены в ООН, по крайней мере частично, как дискриминационные.

Ранее в школах эстонской Нарвы запретили преподавать русский язык.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами