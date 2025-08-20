Эстонцам в тире предложили пострелять по монстрам в форме солдат Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщили «Известия» в своем Telegram-канале, приложив к своему посту снимки.

Подобные мишени были замечены на территории Таллинской телебашни. В честь Дня восстановления независимости, который введен после выхода республики из состава СССР, и 45-летия телебашни для эстонцев организовали развлечения, среди которых был тир.

Судя по опубликованным в сети фотографиями, в этом тире можно было стрелять не по обычным мишеням, а по картинкам с зелеными монстрами в военной форме. На рукаве у существ с огромными клыками и красными носами нарисовали российский флаг, а по центру груди расположена вышивка с огромной буквой Z. Также монстры держат в руках бутылку, автомат и пакет из популярного в России магазина. На кадрах видно, что открыть огонь по мишеням предложили не только взрослым, но и детям.

До этого агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой осуждается стремление эстонских властей искоренить все русское. В агентстве отметили, что власти Эстонии давно высказываются о якобы агрессии со стороны России, и закрывают на территории страны русские школы, а также наносят удары по РПЦ и пытаются лишить права голоса на муниципальных выборах граждан РФ. В Bloomberg напомнили, что все эти действия были осуждены в ООН, по крайней мере частично, как дискриминационные.

Ранее в школах эстонской Нарвы запретили преподавать русский язык.