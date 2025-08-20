Стало известно реальное отношение Европы к мирным переговорам по Украине

Европейские лидеры не верят в искренность намерений России заключить мирное соглашение по Украине, но потакают президенту США Дональду Трампу в его попытках заключить сделку в надежде, что в итоге он придет к тем же выводам, что и в ЕС. Об этом пишет Politico.

По данным издания, европейцы придумали «беспроигрышный подход», где они намерены поддерживать и хвалить Дональда Трампа, пока он не придет к выводу о необходимости занять более жесткую позицию по отношению к Кремлю.

«План состоит в том, чтобы подыгрывать мирным усилиям Трампа до тех пор, пока он не поймет, что Путин не настроен серьезно прекратить войну», — говорится в тексте.

Как заявил один из европейских чиновников, если президент России покажет, что не хочет завершать конфликт, то это усилит аргументы ЕС в пользу введения санкций и вынудит Трампа действовать.

Другой чиновник сообщил, что Евросоюз «с радостью поддержит» американскую инициативу не из-за того, что она сработает, а потому что «станет наглядным испытанием намерений России».

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга с журналистами заявила о возможности появления «света в конце туннеля» в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее стало известно о просьбе Трампа к Путину «быть реалистом».