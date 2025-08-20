СМИ: канцлер Германии чуть не сорвал встречу Трампа и Зеленского

NYT: Мерц чуть не устроил скандал на встрече Трампа с Зеленским

Канцлер Германии Фридрих Мерц чуть не устроил дипломатический скандал в Белом доме, заявив о переговорах по Украине только после прекращения огня. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«Ближе всего к дипломатическому скандалу ситуация дошла, когда Мерц на камеру вновь заявил, что переговоры между Зеленским и Путиным могут состояться только после прекращения огня», — говорится в сообщении издания.

Мерц, как сообщается, пытался убедить в этом Трампа в кулуарах переговоров в Белом доме.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После него Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Известно, что в Вашингтоне обсуждались гарантии безопасности для Украины. Трамп заверил, что Штаты помогут в их обеспечении, но подчеркнул, что основная ответственность должна лечь на европейские страны. Лидеры Евросоюза поддержали идею коллективных гарантий, не связанных напрямую с членством Киева в НАТО.

Ранее в Британии рассказали о напряженном моменте на встрече Трампа и Зеленского.