На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о непонимании в США позиции Макрона по Украине

Лавров: авантюрная позиция Макрона по Украине не находит понимания у США
true
true
true
close
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Авантюрная и конфронтационная позиция президента Франции Эммануэля Макрона по конфликту на Украине не находит понимания у нынешней администрации США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, пишет ТАСС.

Министр отметил, что у Соединенных Штатов на данный момент есть понимание, что необходимо устранить первопричины конфликта, а не пытаться поддерживать тех, кто «выбрасывает красивый лозунг» о немедленном прекращении огня и при этом говорит, что будет дальше продолжать накачивать Украину оружием. По словам Лаврова, именно такое заявление недавно сделал Макрон.

«Эта абсолютно авантюрная позиция, позиция конфронтационная, позиция в поддержку продолжения войны не находит понимания у нынешней администрации Соединенных Штатов», — подчеркнул глава российского МИД.

19 августа Эммануэль Макрон пригрозил России новыми первичными и вторичными санкциями, если на встрече президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского не будет видно прогресса. Макрон добавил, что лидерам европейских стран придется усилить санкционное давление на РФ и в случае, если трехсторонний саммит с участием президента США не даст ожидаемых результатов.

Ранее спецпосланник Путина обратился к Европе с просьбой не мешать урегулированию на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами