Лавров заявил о непонимании в США позиции Макрона по Украине

Лавров: авантюрная позиция Макрона по Украине не находит понимания у США

Авантюрная и конфронтационная позиция президента Франции Эммануэля Макрона по конфликту на Украине не находит понимания у нынешней администрации США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, пишет ТАСС.

Министр отметил, что у Соединенных Штатов на данный момент есть понимание, что необходимо устранить первопричины конфликта, а не пытаться поддерживать тех, кто «выбрасывает красивый лозунг» о немедленном прекращении огня и при этом говорит, что будет дальше продолжать накачивать Украину оружием. По словам Лаврова, именно такое заявление недавно сделал Макрон.

«Эта абсолютно авантюрная позиция, позиция конфронтационная, позиция в поддержку продолжения войны не находит понимания у нынешней администрации Соединенных Штатов», — подчеркнул глава российского МИД.

19 августа Эммануэль Макрон пригрозил России новыми первичными и вторичными санкциями, если на встрече президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского не будет видно прогресса. Макрон добавил, что лидерам европейских стран придется усилить санкционное давление на РФ и в случае, если трехсторонний саммит с участием президента США не даст ожидаемых результатов.

Ранее спецпосланник Путина обратился к Европе с просьбой не мешать урегулированию на Украине.