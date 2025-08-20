Политолог: каждый шаг нынешних переговоров по Украине можно считать прорывным

Несмотря на то, что риторика западных лидеров меняется в пользу скорейшего урегулирования украинского кризиса, не стоит ждать сиюминутных результатов переговорного процесса. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, журналист Рафаэль Ордуханян.

Он подчеркнул, что сейчас закладывается прочный фундамент будущих международных отношений, пусть даже это незаметно на первый взгляд.

«Вот некоторые коллеги смотрят на котлован и спрашивают: «Ну где же ваш небоскреб?» А ведь без этой грязной смеси, самого прочного бетона, небоскреба просто не будет», — сказал Ордуханян.

Он добавил, что оценивать переговоры исключительно с позиции «нет прорыва» также не стоит. По его словам, каждый шаг на нынешнем этапе можно считать прорывным.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В тот же день Трамп принял европейских политиков. По итогам переговоров глава Белого дома заявил о начале работы по организации встречи Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

Позднее американский министр финансов Скотт Бессент сообщил, что трехсторонняя встреча лидеров России, США и Украины может пройти в столице Венгрии городе Будапеште.

Ранее в Канаде допустили отмену Трампом доктрины, призванной сдерживать Россию.