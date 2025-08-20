На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог: каждый шаг нынешних переговоров по Украине можно считать прорывным

Политолог Ордуханян: переговоры по Украине подразумевают колоссальную работу
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Несмотря на то, что риторика западных лидеров меняется в пользу скорейшего урегулирования украинского кризиса, не стоит ждать сиюминутных результатов переговорного процесса. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, журналист Рафаэль Ордуханян.

Он подчеркнул, что сейчас закладывается прочный фундамент будущих международных отношений, пусть даже это незаметно на первый взгляд.

«Вот некоторые коллеги смотрят на котлован и спрашивают: «Ну где же ваш небоскреб?» А ведь без этой грязной смеси, самого прочного бетона, небоскреба просто не будет», — сказал Ордуханян.

Он добавил, что оценивать переговоры исключительно с позиции «нет прорыва» также не стоит. По его словам, каждый шаг на нынешнем этапе можно считать прорывным.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В тот же день Трамп принял европейских политиков. По итогам переговоров глава Белого дома заявил о начале работы по организации встречи Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

Позднее американский министр финансов Скотт Бессент сообщил, что трехсторонняя встреча лидеров России, США и Украины может пройти в столице Венгрии городе Будапеште.

Ранее в Канаде допустили отмену Трампом доктрины, призванной сдерживать Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами