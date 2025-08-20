Папуашвили потребовал от ЕС прекратить призывать Грузию к эскалации с РФ

Европейский союз (ЕС) должен прекратить требовать от Грузии пойти на эскалацию в отношениях с РФ. Об этом в своих социальных сетях написал председатель парламента республики Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

«В разгар вооруженного конфликта никто, как это сделал Брюссель, не должен требовать от Грузии, которая прошла три войны, эскалации с РФ», — отметил законодатель.

Также он обратил внимание, что региональному содружеству не следует спонсировать экстремизм. Особенно если ЕС хочет оставаться проектом мира, подчеркнул Папуашвили.

18 августа исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе провел брифинг, в ходе которого заявил, что западные страны использовали Украину как пешку. По его словам, об этом свидетельствуют состоявшиеся на Аляске переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как сказал политик, Тбилиси в отличие от Киева не позволил использовать себя как пешку. Он обратил внимание, что в 2022 году западные чиновники «за закрытыми дверями» требовали от Грузии открыть «второй фронт» против РФ. Грузинским властям пришлось противостоять этим призывам.

Ранее в Грузии рассказали о давлении со стороны «глобальной партии войны».