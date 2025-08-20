На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Грузии отреагировали на призывы со стороны ЕС пойти на эскалацию с РФ

Папуашвили потребовал от ЕС прекратить призывать Грузию к эскалации с РФ
true
true
true
close
parliament.ge

Европейский союз (ЕС) должен прекратить требовать от Грузии пойти на эскалацию в отношениях с РФ. Об этом в своих социальных сетях написал председатель парламента республики Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

«В разгар вооруженного конфликта никто, как это сделал Брюссель, не должен требовать от Грузии, которая прошла три войны, эскалации с РФ», — отметил законодатель.

Также он обратил внимание, что региональному содружеству не следует спонсировать экстремизм. Особенно если ЕС хочет оставаться проектом мира, подчеркнул Папуашвили.

18 августа исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе провел брифинг, в ходе которого заявил, что западные страны использовали Украину как пешку. По его словам, об этом свидетельствуют состоявшиеся на Аляске переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как сказал политик, Тбилиси в отличие от Киева не позволил использовать себя как пешку. Он обратил внимание, что в 2022 году западные чиновники «за закрытыми дверями» требовали от Грузии открыть «второй фронт» против РФ. Грузинским властям пришлось противостоять этим призывам.

Ранее в Грузии рассказали о давлении со стороны «глобальной партии войны».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами