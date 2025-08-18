В Грузии заявили, что Запад использовал Украину как пешку

Мдинарадзе: встреча Трампа и Путина показала, что Украину использовали как пешку

Встреча президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина на Аляске 15 августа доказали, что Украину все это время использовали в качестве пешки. Такое мнение высказал исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, в отличие от Украины, Грузия не позволила использовать себя как пешку.

Политик напомнил, что за кулисами, за закрытыми дверями в 2022 году западные политики требовали от Грузии открыть «второй фронт» против Российской Федерации. Мдинарадзе подчеркнул, что против этого грузинской власти пришлось бороться.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось фото рукописных пометок Путина для речи по итогам встречи с Трампом.