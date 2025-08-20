Путин встретился с врио главы Еврейской автономной области

Президент России Владимир Путин провел встречу с врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Марией Костюк. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кремль. Новости».

В ходе встречи обсуждалась социально-экономическая ситуация в ЕАО, в том числе ремонт и строительство школ и детских садов, создание кластеров в системе среднего профессионального образования, а также развитие сельского хозяйства. Отдельное внимание было уделено региональному проекту для участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) «Доблесть Хингана», а также вопросам подготовки и привлечения медицинских кадров.

19 августа Путин провел встречу с врио главы республики Коми Ростиславом Гольдштейном, который доложил главе государства о социально-экономическом состоянии региона. Особое внимание он уделил мерам поддержки участников СВО и их семей, а также программе «Пера. Путь героя».

Ранее Путин встретился с главой Ставропольского края.