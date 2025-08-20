Захарова одной фразой оценила встречу Трампа с лидерами ЕС

Встреча лидеров стран ЕС с президентом США Дональдом Трампом стала позором для Европы. Таким мнением в эфире «Радио Sputnik» поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

»[Европе] было сказано, что вы у себя дома, на вашем континенте, который был вверен вам не сегодня, а вашими предками, [было бы] неплохо, если бы навели хоть какой-то порядок», — заявила Захарова.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров. В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

19 августа бывший посол Франции в Соединенных Штатах Жерар Аро заявил, что европейские лидеры на встрече с Трампом в Белом доме были в положении подчиненных, как вассалы.

Ранее стало известно реальное отношение Европы к мирным переговорам по Украине.