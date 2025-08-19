Стало известно о просьбе Трампа к Путину «быть реалистом»

Axios: во время беседы Трамп попросил Путина быть реалистом в вопросе территорий

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник попросил его быть реалистом в отношении территориального вопроса. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, президент США заявил российскому коллеге, что ему придется встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить территориальные требования России. При этом Трамп попросил Путина «быть реалистом» в этом вопросе, утверждают источники Axios.

До этого Дональд Трамп по итогам переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами Европы дал интервью Fox News, в котором заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. При этом, по его словам, в случае заключения сделки Киев «получит много земли» и гарантии безопасности.

Также американский лидер сообщил, что пытается организовать встречу президентов РФ и Украины — сам он в ней участвовать не будет, но готов к «трехсторонке» после. Главные заявления президента США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не будут лучшими друзьями.