Стало известно, что Трамп «прошептал» Макрону во время встречи в Белом доме

Fox News: Трамп прошептал Макрону, что Путин хочет сделки ради президента США
Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров 18 августа рассказал французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить сделку по Украине якобы ради хозяина Белого дома. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В материале говорится, что Трамп «прошептал» несколько слов Макрону в тот момент, когда микрофон еще был включен.

«Я думаю, что Путин хочет заключить сделку. Я думаю, он хочет заключить сделку ради меня, вы понимаете?» — сказал американский лидер.

При этом он добавил, что его слова могут звучать безумно.

15 августа Трамп и Путин провели переговоры на Аляске. По итогам саммита стороны не подписали никаких соглашений. Тем не менее главы государств заявили о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине.

18 августа в Белом доме состоялась встреча американского и украинского лидеров. После ее завершения Трамп и Зеленский провели переговоры с прибывшими в США европейскими лидерами. Среди них — канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, финский лидер Александр Стубб. Кроме того, в беседе приняли участие глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Ранее Зеленский заявил о готовности обсуждать вопрос территорий.

Встреча Трампа и Зеленского
