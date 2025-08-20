На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили, что Трамп лишил Зеленского выбора в вопросе территорий

UnHerd: Трамп не оставил Зеленскому выбора в вопросе передачи территорий
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп не оставил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому выбора в вопросе передачи территорий России. Об этом сообщает портал UnHerd.

Авторы статьи обратили внимание, что Зеленский в ходе переговоров в Белом доме заявил об отказе уступать территории.

«Однако [украинский лидер], несомненно, понимает, что сейчас у него нет иного выбора, кроме как обменять землю на мир», — подчеркивается в публикации.

По словам обозревателей, Украине уже не удастся вернуть утраченные в ходе конфликта с Россией территории. Более того, они усомнились в способности Киева добиться членства в НАТО.

18 августа в Вашингтоне состоялись переговоры Трампа и Зеленского. После их завершения главы государств встретились с приехавшими в США европейскими лидерами, а также генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Впоследствии украинский лидер заявил о готовности обсуждать территориальные вопросы, но только при личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В свою очередь, Трамп назвал невозможным возвращение Крымского полуострова под контроль Украины.

Ранее президент США рассказал об отношении европейских лидеров к необходимости территориальных уступок со стороны Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами