СМИ сообщили, что Трамп лишил Зеленского выбора в вопросе территорий

Президент США Дональд Трамп не оставил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому выбора в вопросе передачи территорий России. Об этом сообщает портал UnHerd.

Авторы статьи обратили внимание, что Зеленский в ходе переговоров в Белом доме заявил об отказе уступать территории.

«Однако [украинский лидер], несомненно, понимает, что сейчас у него нет иного выбора, кроме как обменять землю на мир», — подчеркивается в публикации.

По словам обозревателей, Украине уже не удастся вернуть утраченные в ходе конфликта с Россией территории. Более того, они усомнились в способности Киева добиться членства в НАТО.

18 августа в Вашингтоне состоялись переговоры Трампа и Зеленского. После их завершения главы государств встретились с приехавшими в США европейскими лидерами, а также генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Впоследствии украинский лидер заявил о готовности обсуждать территориальные вопросы, но только при личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В свою очередь, Трамп назвал невозможным возвращение Крымского полуострова под контроль Украины.

Ранее президент США рассказал об отношении европейских лидеров к необходимости территориальных уступок со стороны Украины.