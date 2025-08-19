На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова заявила, что Зеленскому не стоило идти в политику

Захарова: на карте в Белом доме показали печальные итоги политики Зеленского
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно было идти в политику, поскольку теперь печальные итоги его похода во власть показывают на карте в Белом доме. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем посте она прокомментировала карту Украины, которую установили в Белом доме до встречи президента США Дональда Трампа и украинского лидера. К публикации она прикрепила видео 11-летней давности, где глава Украины говорит, что не собирается идти в политику, даже если его будут просить, поскольку он «не настолько мудр» и страна «заслуживает серьезную кандидатуру».

«Теперь о результатах похода Зеленского во власть на Западе не говорят, там рисуют на больших ватманах и обводят итоги контрастными карандашами», — заявила она.

По словам Захаровой, в 2014 году «наркотики не поразили всю кору головного мозга» Зеленского. Она добавила, что украинский лидер на тот момент отдавал себе отчет в том, что страной «не может управлять клоун».

До этого военный политолог Андрей Кошкин заявил, что Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме мог обсуждать вывод украинских войск из Луганской и Донецкой народных республик, а также отказ Киева от Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Трамп пообещал Украине «много земли».

