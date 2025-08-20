В США назвали наценку, с которой Украина получает из Европы американское оружие

Соединенные Штаты продают оружие европейским странам, которое затем перепродается Украине с наценкой в 10%. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Отвечая на вопрос журналиста, будут ли американские налогоплательщики оплачивать прикрытие с воздуха, которое на Украине могут обеспечивать военные США для стран Европы, Бессент выразил мнение, что президент Дональд Трамп сейчас проявляет большую бдительность. Министр уточнил, что американцы продают оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, а Трамп берет 10% наценки на оружие, которые, возможно, покроют расходы на воздушное прикрытие.

19 августа американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты перестали бесплатно поставлять оружие Украине.

В этот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что США продолжат поставлять вооружение на Украину, но оплату за эти поставки возьмут на себя европейские союзники по альянсу. Европейские партнеры будут финансировать американские поставки, что, как он отметил, выгодно для американского среднего класса и обеспечивает непрерывность потока вооружений на Украину. Рютте добавил, что новая схема поддержки согласована с Трампом.

Ранее сообщалось, что Украина в 2026 году направит половину бюджета на вооружение.