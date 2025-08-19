СМИ узнали о разговоре Трампа с Орбаном после встречи с лидерами ЕС

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Bloomberg: Трамп разговаривал с Орбаном об Украине по просьбе лидеров ЕС
true
true
true
close
Bernadett Szabo/Reuters

Президент США Дональд Трамп после встречи с европейскими лидерами в Вашингтоне по их просьбе позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану узнать, почему он против членства Украины в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источников.

«В какой-то момент они (европейские лидеры. — «Газета.Ru») попросили Трампа использовать свое влияние на Орбана, чтобы оказать давление на правого популиста и заставить его отказаться от своих возражений против членства Украины в ЕС», — говорится в материале.

Сообщается, что звонок Орбану американский лидер совершил сразу после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. По данным источника издания, в ходе беседы Венгерский премьер предложил свою страну в качестве места проведения встречи лидеров РФ и Украины.

Кроме того, на следующий день Орбан опубликовал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщение, из которого следует, что он услышал просьбу европейских лидеров, но не намерен отступать, поскольку «членство в ЕС не даст Украине никаких гарантий безопасности».

13 августа премьер-министр Венгрии заявил, что вступление Украины в ЕС приведет к упадку и обнищанию Венгрии. Он отметил, что Венгрия переводит огромные средства ЕС и НАТО, поэтому если Украина вступит в одну из этих организаций, это станет прямым путем к обнищанию венгерского государства.

Ранее Орбан выступил с инициативой относительно России на онлайн-встрече глав ЕС.

Переговоры о мире на Украине
