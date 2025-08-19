Трамп не хочет ждать месяц для следующей встречи по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не заинтересован в том, чтобы ждать месяц для проведения новой встречи по мирному урегулированию украинского кризиса, хочет добиться прекращения конфликта в максимально короткие сроки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, сообщает ТАСС.

«Он хочет видеть завершение этой войны, и он высмеивает идеи с предложениями подождать еще месяц до следующей встречи. Президент хочет продвижения и прекращения этой войны в кратчайшие сроки», — сказала Левитт.

Также во время брифинга она заявила, что координацией работы с РФ и Украиной займутся вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. По ее словам, речь идет об организации встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. После нее при необходимости последуют трехсторонние переговоры с участием Трампа.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины. После них Трамп встретился с главами Европы.

Встреча состоялась через несколько дней после переговоров американского лидера с Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина.

Ранее Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма и НАТО ради завершения конфликта.