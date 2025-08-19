Американский журналист назвал приезд Путина в США историческим событием

Приезд президента России Владимира Путина в США является историческим событием и демонстрирует его приверженность к дипломатии. Об этом заявил американский журналист и основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь в беседе с РИА Новости.

«Приезд Владимира Путина и министра иностранных дел (РФ Сергея) Лаврова на территории США был историческим событием и чрезвычайно позитивным», — отметил журналист, подводя итоги саммита России и США на Аляске.

При этом Блюменталь не исключил, что усилия президента США Дональда Трампа по диалогу с Москвой могут попытаться сорвать лидеры европейских стран, а также Украина.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Анкоридже на Аляске 15 августа. Переговоры лидеров двух государств с участием российской и американской делегаций продлились 2 часа 45 минут. После этого президенты провели совместную пресс-конференцию, на которой Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной. При этом глава Белого дома отметил, что найти полного понимания не удалось, поэтому сделки по Украине «пока нет».

