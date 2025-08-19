На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американский журналист назвал приезд Путина в США историческим событием

Журналист Блюменталь: приезд Путина в США стал историческим событием
Jeenah Moon/Reuters

Приезд президента России Владимира Путина в США является историческим событием и демонстрирует его приверженность к дипломатии. Об этом заявил американский журналист и основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь в беседе с РИА Новости.

«Приезд Владимира Путина и министра иностранных дел (РФ Сергея) Лаврова на территории США был историческим событием и чрезвычайно позитивным», — отметил журналист, подводя итоги саммита России и США на Аляске.

При этом Блюменталь не исключил, что усилия президента США Дональда Трампа по диалогу с Москвой могут попытаться сорвать лидеры европейских стран, а также Украина.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Анкоридже на Аляске 15 августа. Переговоры лидеров двух государств с участием российской и американской делегаций продлились 2 часа 45 минут. После этого президенты провели совместную пресс-конференцию, на которой Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной. При этом глава Белого дома отметил, что найти полного понимания не удалось, поэтому сделки по Украине «пока нет».

Ранее стало известно, как Трамп заставил Европу согласиться на мир на Украине.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
