Каллас сделала резкое заявление о Путине

Каллас призвала не доверять Путину и обвинила его в несоблюдении обещаний

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала не доверять президенту России Владимиру Путину и заявила, что он якобы не сдерживает данные обещания. Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Путину нельзя доверять, что он будет соблюдать какие-либо обещания или обязательства. Поэтому гарантии безопасности [для Украины] должны быть достаточно прочными и надежными, чтобы удержать Россию», — написала Каллас.

Она заверила, что Евросоюз продолжит прилагать усилия для обеспечения гарантий безопасности Украины. Речь идет о подготовке украинских солдат, укреплении ВСУ и военной промышленности, уточнила глава дипломатии ЕС.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон назвал президента России Владимира Путина «хищником», которому нужно «продолжать есть для собственного выживания». Макрон призвал Европу «не быть наивной» перед лицом России, которая якобы будет дестабилизирующей силой еще долгое время. Он утверждает, что президент Владимир Путин якобы не держит обещания и стремится пересматривать границы.

