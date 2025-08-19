На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поразил весь мир одним жестом на Аляске

Baijiahao: Путин растрогал весь мир, встав на колено у могилы воина на Аляске
Гавриил Григоров/РИА Новости

Фотография с президентом России Владимиром Путиным, где он во время посещения кладбища «Форт Ричардсон» на Аляске опустился на колено, растрогала весь мир. Об этом сообщило китайское издание Baijiahao.

На снимке, распространенном в сети, можно увидеть, как российский лидер опустился на колено, чтобы возложить букет красных роз у надгробия. В издании рассказали, что этот поступок Путина вызвал сильные эмоции у всех, кто присутствовал на церемонии. По данным китайских журналистов, этот момент был запечатлен мировыми СМИ и получил широкий отклик, появившись на первых страницах многих изданий. В публикациях говорилось, что отношение Путина к памяти павших советских воинов вызывает глубокое уважение.

Президент России посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище «Форт Ричардсон» после переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа. Российский лидер возложил по букету алых роз к девяти могилам, в которых покоятся советские летчики. Все они участвовали в перегоне самолетов по программе ленд-лиза из США в СССР. Переброска самолетов осуществлялась по авиатрассе Аляска — Сибирь.

Ранее Белый дом одним словом описал встречу Трампа и Путина.

