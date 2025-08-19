На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мединский прокомментировал фото Трампа и Зеленского из Овального кабинета

Мединский указал на связь бывших президентов США с Россией
Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал в своем Telegram-канале фотографию американского лидера Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома.

Он обратил внимание на попавшую на снимок карту и отметил, что название Украины на ней занимает лишь западную часть.

«Любопытно: на фото слово Ukraine поместилось только на левой – западной части карты», — написал Мединский.

Он также указал на попавшие в кадр портреты бывших президентов США.

«Интересное фото. Приглядимся к портретам президентов США. А.Линкольн, У.Грант (период Гражданской войны в США), Дж.Вашингтон (война за независимость)», — написал помощник президента.

Он отметил, что всех троих исторически объединяет роль России в судьбе США.

18 августа во время встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете была развернута карта Украины. По данным BBC, восточная часть территории страны, которую в настоящий момент контролируют ВС России, оказалась окрашена розовым цветом.

На фоне этой карты с утраченными Украиной территориями был сделан снимок с Трампом и Зеленским, на котором глава Белого дома что-то говорит украинскому коллеге.

Ранее Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма и НАТО ради завершения конфликта.

