В команде Трампа назвали приглашение Путина на Аляску «демонстрацией силы»

Министр финансов США Скотт Бессент назвал встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске «демонстрацией силы» Вашингтона. Об этом сообщает CNN.

«Аляска стала демонстрацией силы со стороны президента Трампа. Он пригласил президента Путина на землю, которая когда-то принадлежала русским. Показал огромное количество военной техники, а затем устроил авиашоу. Это было как пригласить своего неуправляемого соседа в дом и показать ему сейф с оружием», — заявил Бессент.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде указали на провал попыток лидеров ЕС настроить Трампа против России.