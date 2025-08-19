На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова назвала киевские власти чикатилами

Захарова: Украина не хочет забирать тысячу военных ВСУ, находящихся в плену у РФ
Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что украинские власти все еще не хотят забирать тысячу военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые находятся в плену у РФ.

Дипломат обратила внимание на заявление украинского посла в Польше Василия Боднара, который сказал, что Украина умеет «убивать русских» и поэтому она ценна для НАТО.

«Может, тысячу пленных украинцев заберете, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают», — написала Захарова.

До этого посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что членство в НАТО станет лучшей гарантией безопасности для страны, поскольку это предусматривает реализацию 5-й статьи о коллективной обороне в случае нападения на одного из членов.

Макеев не исключил, что гарантии безопасности придется подкрепить «воинскими контингентами наших партнеров», но для этого необходимы «очень острожные переговоры».

Ранее Сырский призвал готовиться воевать с Россией даже в случае мирного соглашения.

