Стали известны дата и место проведения саммита НАТО в 2026 году

В НАТО сообщили, что саммит НАТО пройдет 7-8 июля 2026 года

Саммит Североатлантического альянса, намеченный на 2026 год, пройдет 7 — 8 июля в Анкаре. Об этом сообщили в пресс-службе генсека объединения Марка Рютте.

«Я хочу поблагодарить Турцию за то, что она примет саммит НАТО 7-8 июля в Анкаре», — заявил он.

По словам Рютте, представители стран НАТО в Анкаре «продолжат готовить ответы на сегодняшние вызовы». Он добавил, что благодарен Турции за организацию этой важной встречи. Генсек отметил, что Турция является верным союзником НАТО более 70 лет и вносит вклад в общую безопасность стран — участниц объединения.

В публикации говорится, что на предстоящем саммите представители продолжат работу по превращению НАТО в более сильный справедливый альянс, готовый ответить на критические вызовы.

За последние 25 лет Турция второй раз принимает саммит. Последняя встреча проходила в Стамбуле в 2004 году.

До этого глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что 19 августа пройдет экстренный саммит Евросоюза в режиме конференции. В ходе переговоров будет подведен итог переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Ранее министры обороны НАТО запланировали конференцию по Украине.