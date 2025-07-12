Экс-премьер РФ Степашин: Зеленский может легитимизироваться только через выборы

Президент Украины Владимир Зеленский может подтвердить легитимность своего президентского мандата исключительно через выборы. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил экс-премьер России Сергей Степашин.

«Пусть проведет выборы. Россия готова объявить мораторий на боевые действия на период голосования. Владимир Путин неоднократно предлагал эту меру», — сказал Степашин.

Он привел пример Израиля, где выборы проходили во время конфликта, добавив, что неизвестность исхода голосования вызывает у Зеленского опасения.

Согласно опросу социологической группы «Рейтинг», бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обошел по популярности украинского президента Владимира Зеленского. По данным опроса, порядка 73% опрошенных респондентов выразили доверие именно Залужному. При этом 67% украинцев по-прежнему доверяют решениям Зеленского.

Полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. Согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

Ранее эксперт назвал единственный способ для Зеленского спасти Украину.