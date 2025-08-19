Турция участвовала в виртуальной встрече «коалиции желающих» по конфликту на Украине

Турция приняла участие в виртуальной встрече «коалиции желающих» по конфликту на Украине, где была проинформирована об итогах состоявшихся на Аляске и в Вашингтоне саммитов. Об этом написал в соцсети X вице-президент республики Джевдет Йылмаз.

«От имени нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана я принял участие во «Встрече лидеров коалиции желающих» по вопросу Украины, которая состоялась сегодня...», — говорится в сообщении.

Он отметил, что в ходе встречи была представлена информация о переговорах лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в присутствии представителей ЕС и НАТО, которые состоялись 19 августа в Белом доме.

По словам турецкого вице-президента, в случае прямой встречи сторон конфликта «дипломатические усилия приобретут новое измерение», а Турция, в свою очередь, продолжит работу над достижением справедливого и прочного мира.

Встреча Трампа и главы РФ Владимира Путина состоялась на Аляске 15 августа. Президенты США и России говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

Ранее в Турции заявили, что рассчитывают на мир на Украине после саммита Путина и Трампа.