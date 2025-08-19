На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан заявил о провале стратегии по международной изоляции России

Орбан: переговоры показали провал стратегии по изоляции России
Bernadett Szabo/Reuters

Стратегия по взаимодействию с РФ, построенная на попытке изолировать страну, полностью провалилась, что показал онлайн-саммит лидеров Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Состоялась встреча лидеров 27 стран — членов Европейского союза. <...> Подтвердилось, что стратегия по изоляции [России] провалилась», — сказал Орбан.

19 августа состоялось онлайн-совещание лидеров ЕС, на котором лидеры европейских стран подтвердили готовность дальше поддерживать Украину.

18 августа в Белом доме состоялась встреча президентов Соединенных Штатов и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, к которой впоследствии присоединились европейские лидеры.

По словам президента США, переговоры в Вашингтоне прошли «очень хорошо» и открыли путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможному трехстороннему саммиту, который должен пройти с участием Штатов.

Ранее Трамп пообещал Украине «много земли».

