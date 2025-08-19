На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог рассказал, какие земли может потерять Украина после встречи в США

Политолог Кошкин: Трамп и Зеленский могли обсуждать переход РФ четырех субъектов
Корреспондент BBC

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме мог обсуждать вывод украинских войск из Луганской и Донецкой народных республик, а также отказ Киева от Херсонской и Запорожской областей. Таким мнением поделился военный политолог Андрей Кошкин в интервью aif.ru.

Эксперт напомнил позицию Москвы, которая заявляла, что если Украина выведет свои войска с территории РФ, то можно будет сразу приступить к рассмотрению вопроса о подписании долгосрочного мирного договора. По словам Кошкина, речь идет о четырех субъектах — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, которые вошли в состав России в результате референдумов в 2022 году. Также политолог напомнил, что РФ требует от мира признания российского статуса Крыма.

«Не исключено, что на встрече в Белом доме обсуждается вариант вывода войск Украины с территории наших четырех субъектов, но взамен Россия якобы должна будет вывести войска из Сумской и Харьковской областей», — поделился своими размышлениями Кошкин.

Он добавил, что Сумскую и Харьковскую области, где присутствуют бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ, Запад может попытаться использовать в качестве элемента торга.

18 августа во время встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете развернули карту Украины. По данным BBC, восточная часть территории страны, которую в настоящий момент контролируют ВС России, оказалась окрашена розовым цветом.

На фоне этой карты с утраченными Украиной территориями был сделан снимок с Трампом и Зеленским, на котором глава Белого дома что-то говорит украинскому коллеге.

Ранее Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма и НАТО ради завершения конфликта.

Все новости на тему:
Встреча Трампа и Зеленского
