Путин расстроился, что ему не привезли усть-цилемское масло

Путин в шутку огорчился, что врио губернатора Коми не привез ему на пробу масло
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в шутку выразил расстройство из-за того, что врио главы республики Коми Ростислав Гольдштейн не привез ему усть-цилемское масло. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи российский лидер отметил, что, несмотря на небольшое снижение промышленного производства, сельское хозяйство в стране демонстрирует рост. Гольдштейн на это ответил, что в Коми целенаправленно развивают это направление, считая, что сельское хозяйство может быть прибыльным и на Севере. По словам главы республики, в регионе производят уникальные продукты, от оленины до усть-цилемского масла, которые пользуются большим спросом.

«Маслица-то не подвезли, нет?» — поинтересовался Путин. «Грешен, исправлюсь, Владимир Владимирович», — ответил Гольдштейн.

После этого президент похвалил чиновника за успехи в агропромышленном комплексе и строительстве, однако заметил, что уровень безработицы в регионе все же выше среднего по стране. Говоря об экономике региона, российский лидер подчеркнул, что валовой региональный продукт остается на стабильном уровне.

Встреча Путина и Гольдштейна состоялась 19 августа. В ходе нее глава региона доложил главе государства о социально-экономическом состоянии Коми.

Ранее Путин встретился с главой Ставропольского края.

