Стубб уточнил слова о параллелях Украины и советско-финской войны

Стубб заявил, что между ситуациями Украины и Финляндии 1944 года нет сходства

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал свое сравнение украинского конфликта с советско-финской войной в 1944 году. Его слова приводит телеканал Yle.

Он напомнил, что в начале встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме выразил уверенность, что конфликт на Украине будет разрешен, подобно тому, как это произошло в 1944 году для Финляндии. Отвечая на вопрос журналиста, Стубб уточнил, что Украина не должна повторять исторический опыт своей страны и идти на территориальные уступки.

Президент Финляндии отметил, что исторические обстоятельства были совершенно иными: тогда Финляндия сохраняла независимость, но утратила суверенитет и часть территории. Стубб подчеркнул, что сейчас цель заключается в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины в долгосрочной перспективе, и между этими ситуациями нет прямого сходства.

19 сентября 1944 года СССР и Великобритания с одной стороны и Финляндия с другой подписали Московское перемирие, завершившее советско-финскую войну 1941–1944 годов. Согласно договору, Финляндия уступила СССР около десятой части своей территории и обязалась не вступать в коалиции против СССР, что привело к значительным территориальным изменениям на Карельском перешейке и в Финском заливе.

Президент Финляндии допустил такое сравнение на встрече с лидерами США, Украины и Европы в Белом доме. Он сказал, что страна нашла способ разрешить конфликт в 1944 году, и, он уверен, что смогут найти его и в 2025-м.

Ранее президент Финляндии впечатлил Трампа словами о городах Донбасса.