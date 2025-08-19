Лавров после слов Стубба высказался о территориальных изменениях

Территориальные изменения нередко в истории становились и становятся частью процесса по достижению договоренностей, заявил в интервью ВГТРК министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова президента Финляндии Александра Стубба. Текст беседы опубликован на сайте МИД РФ.

«Если он имеет в виду территориальные изменения, которые произошли по итогам Второй мировой войны, да, это один из ее результатов. Территориальные изменения часто являются неотъемлемым компонентом достижения договоренностей», — сказал глава дипведомства.

18 августа на встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме Стубб выразил уверенность, что конфликт на Украине будет разрешен, подобно тому, как это произошло в 1944 году для Финляндии.

19 сентября 1944 года СССР и Великобритания с одной стороны и Финляндия с другой подписали Московское перемирие, завершившее советско-финскую войну 1941–1944 годов. Согласно договору, Финляндия уступила СССР около десятой части своей территории и обязалась не вступать в коалиции против СССР, что привело к значительным территориальным изменениям на Карельском перешейке и в Финском заливе.

Ранее Захарова назвала «адом» слова Стубба о перемирии.